Vasiliko’daki doğalgaz terminalinde ciddi teknik sorunlar yaşandığı ve bu durumun doğalgaz tedarikini geciktirdiği bildirildi.

Politis gazetesi, teknik sorunlar nedeniyle çalışmaların tamamlanamadığını, Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun, ciddi teknik sorunları doğrulayarak bu sorunların yaşanmasındaki sorumluluğun kimde olduğunun araştırılacağını söylediğini yazdı.

Gazete, doğalgazın gecikmesinin elektrik üretimi yapan makinelerin pasif kalması, buna bağlı olarak elektrik kesintileri yaşanması ve fosil yakıtla çalışıp pahalı elektrik üreten santrallere bağımlı kalınması anlamına geldiğini kaydetti.

Haberde, “Promitheas” isimli yüzer depolama ve yeniden gazlaştırma ünitesi (FSRU) gemisinin de Malezya’da tersanede beklediği ifade edildi.

Gazete, Elektrik Dağıtım Sistemi İdaresi (DSMK) Eski Müdürü Hristos Hristodulidis’in, Vasiliko’daki durumun düzelmemesi halinde Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”ndeki “Afrodit” yatağından borularla doğalgaz taşınmasının söz konusu olabileceğini söylediğini yazdı.

-“Pentakomo” (Beşevler) köyüne sanayi limanı inşa ediliyor

Gazete, bir diğer haberinde de Limasol’a bağlı “Pentakomo” (Beşevler) köyüne sanayi limanı inşaatı başlatıldığını yazdı.

Çevre örgütlerinin daha önce, inşaatın durması için ara emri aldığını anımsatan gazete, İdare Mahkemesi’nin ve Hukuk Dairesi’nin görüşü sonrasında ara emrinin kaldırıldığını ve inşaatın yeniden başladığını kaydetti.

Gazete, bölge sakinlerinin ve örgütlerin tüm tepkisine rağmen inşaatın devam ettiğini belirtirken, çevre felaketinin giderek daha belirgin şekilde ortaya çıkmaya başladığını yazdı.

Liman projesinde, kıyıdan 350 metrelik mesafeye kadar, denizin içine 6 metrelik kayalar yerleştirilmesinin öngörüldüğünü ve böylelikle limana dalgaların gelmesinin engellenmeye çalışılacağını kaydeden gazete, bu büyüklükteki kayaların daha önce Güney Kıbrıs’ın hiçbir denizine yerleştirilmediğine işaret etti.