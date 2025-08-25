Güney Kıbrıs’ta kişi başına düşen plastik atık miktarının 160 kilo olduğu belirtildi.

Avrupa Komitesi ’nin, toplumları ve hükümetleri bilgilendirmek hedefiyle tek kullanımlık plastiklere karşı çevre savaşının ana noktalarını içeren araştırmasında Güney Kıbrıs’ta kişi başına düşen plastik atık miktarının 160 kilo olduğu ortaya çıktı.

Haravgi’nin haberine göre Eurostat araştırması, yılda 32 milyon ton civarında plastik atık üretilen Avrupa’da kişi başına düşen tek kullanımlık plastik atık miktarının 150 kilo, Güney Kıbrıs’ta ise 160 kilo olduğunu ortaya koydu.

Rumların kişi başına düşen plastik atık üretimindeki fazlalığın, turizm sektöründe tek kullanımlık plastik ürünlerin yoğun kitlesel kullanımı, paketli gıda ve paket servislerin çok yaygın olması ve kırsal ve yarı kırsal bölgelerde atık yönetimi sistemlerinin olmamasından kaynaklandığı belirtildi.

Haberde, deniz kirliliğine kötü atık yönetiminin sebep olduğu kaydedildi.

Haberde 60’tan fazla plaj bulunan Güney Kıbrıs’ta plastik atıkların gündelik sorun haline geldiği, sahillerde genellikle pipet, kapak ve plastik şişe, plastik poşet ve fast food ambalajları, üzerinde plastik filtre olan sigara izmaritleri bulunduğu ve Akdeniz’deki deniz akıntılarının diğer ülkelerden de atık taşıdığı belirtildi.

-“Rum halkı yeşil dönüşüm konusunda Rum yönetiminden daha olgun”

Aynı gazete Avrupa Komisyonu’nun yayımladığı Eurobarometre'den, Rum halkının yeşil dönüşüm konusunda duyarlı olduğunu ancak Rum yönetiminin "ekolojik vergiye takıldığı ve altyapı projelerinin durduğu" sonucunun çıktığını bildirdi.

Habere göre Eurobarometre sonuçları Rumların yüzde 96’sı iklim değişikliğini "ciddi sorun olarak gördüğünü" ortaya koydu. Bu konuda Avrupa ortalaması yüzde 85 çıktı. Rumların yüzde 77’si iklim değişikliğini “çok ciddi sorun” olarak tarif etti ve Güney Kıbrıs’ı AB içerisindeki dünyanın gidişatından en endişeli 5 ülke arasına girdi.

Araştırmada, Rumların yüzde 62’sinin hane içerisinde enerji tasarrufu önlemi aldığı, yüzde 41’inin aracını kullanma sıklığını azaltarak daha çevre dostu ulaşıma yöneldiği, yüzde 67’sinin iklim değişikliğiyle mücadelede kişisel sorumluluk hissettiği ortaya çıktı. Bu oran Avrupa’da yüzde 38.

Gazete, vatandaşların duyarlılığına rağmen Rum yönetiminin altyapı projeleri yerine kendini, hane halkı ve küçük ve orta boy işletmelere yeni yeşil vergiler dayatma peşine düştüğünü, bunun da "büyük tepki çektiğini" yazdı.

Haberde, Rum yönetiminin dayattığı vergi politikalarının sosyal destek ya da teşvik planı içermediğine, altyapılara ciddi yatırım yapılmadan ileri götürüldüğüne, enerji alanındaki bütün büyük projelerin batağa saplandığına işaret edildi.

Vasiliko Doğal Gaz terminali ile ilgili projenin Avrupa Başsavcılığı tarafından olası sahtekarlık ve yolsuzluk araştırması altında olduğu hatırlatıldı.

Yunanistan ile deniz altı kablo aracılığıyla elektrik bağlantısı projesinin atıl kaldığı, yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji depolama konusunun hayata geçirilmediği, iç şebekenin iyileştirilmesi meselesinin ise kağıt üzerinde kaldığı hatırlatıldı.

Habere göre, Eurobarometre araştırması Rum halkının “haraç değil yatırım, gecikme değil altyapı, toplumun zayıf kesimine yeni yük değil sosyal adalet parametrelerine dayalı tutarlı bir yeşil dönüşüm planı istediğini" ortaya koydu.