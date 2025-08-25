Rum polisinin, gelecek haftadan itibaren, polisbilgi merkezine, Interpol ve Schengen Bilgi Sistemine direk bağlı tabletlerle devriye gezeceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs Polisinin Elinde Süper Silah…1 Eylül’den İtibaren Tabletlerle Devriye Gezilecek” başlıklı haberinde suçla mücadele saflarında görev yapan polislerin ellerinde, gelecek hafta itibarıyla, polisin merkezi bilgi sisteminin yanı sıra Interpol ve Schengen Bilgi Sistemine direk bağlı olan tabletlerle devriye gezeceğini yazdı.

Gazete polisin tablet kullanmasıyla, kontrol edilen şahıslarla ilgili bilgilere, herhangi birinin yardımına gerek duymadan, hemen ulaşabileceğini, suçluların hızlı tespit edilmesi olanağının sağlanacağını yazdı.

Tabletlerin, “CY Patrol Check” web uygulamasıyla donatılacağını ve bu uygulamayla, Interpol’ün “yasaklı kişiler listesi”(stop list) veya “uyarı listesi” (alert list) dahilinde olan kişilerin derhal belirlenebileceğini yazan gazete, ayrıca çalıntı araba ve eşyalar için de Schengen bilgi sistemine ulaşılabileceğini belirtti.

Gazete aynı sayfası içerisinde yer alan bir başka haberinde Schengen bölgesine katılımın Rum polisi için stratejik öneme sahip olduğunu bu nedenle polisin planlama yaptığını anımsattı.

Polisin stratejik planlamasının 2026-2028 yıllarını kapsadığını yazan gazete nihai şeklini alan ve geçen mayıs ayında ilgili birimler tarafından açıklanan planlamanın, altı konuyu içerdiğini belirtti.

Bu alanlardan birinin “Kapsamlı Sınır Yönetimi” ile ilgili olduğunu belirten gazete, sınır yönetimi kapsamında Güney Kıbrıs’ın dış sınırlarının yönetimine dair notların bulunduğunu, bu kapsamda kişilerin yasa dışı geçişleri, kaçakçılık ve düzensiz göçmen olaylarının önlenmesinin de amaçlandığını yazdı.