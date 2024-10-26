“Vasiliko Enerji Merkezine” bölgedeki bütün altyapılara kolluk (polis) hizmetleri için Özel Güvenlik Merkezi kurulacağı, Kıbrıs Türk malı arazide kurulacak merkez için Rum Bakanlar Kurulu’nun gerekli düzenlemeleri yürütmekte olduğu bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre Özel Güvenlik Merkezi, “Vasiliko İtfaiye İstasyonunun” hemen yanına kurulacak.

Rum Adalet Bakanı Marios Harçiotis’in Bakanlar Kurulu’na Çarşamba günü sunduğu öneride, Vasiliko bölgesinde halen çok sayıda yapı kurulduğu ve işletilmeye başladığı için Özel Güvenlik Merkezi'nin ivedilikle kurulması gereğine işaret ediliyor.

Özel Güvenlik Merkezi'nin, itfaiye istasyonu kurulması hedefiyle Rum İtfaiye Birimi için halen zorunlu istimlak yasası uyarınca istimlak edilen bir Kıbrıs Türk arazisine kurulmasına karar verildi. Rum Adalet Bakanlığı, ilk istimlak maksadı yerine geldiği: itfaiye istasyonu kurulduğu için izlenecek yasal süreç konusunda Hukuk Dairesi’nden görüş istedi.

Rum Hukuk Dairesi, itfaiye istasyonunun kurulduğu alandan arta kalan arazinin yeniden Rum içişleri Bakanlığı’na bağlı “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği”ne devredilmesi ve Özel Güvenlik Merkezi kurulmak üzere tekrar istimlak edilmesi gerektiği yönünde görüş verdi.

Gazete Özel Güvenlik Merkezi'nin inşa edileceği alanın İtfaiye İstasyonu’nun çitle çevrilmiş alanı dışında bulunduğunu, İtfaiyenin, arazinin geriye kalanının güvenlik merkezi inşa edilmek üzere polise verilmesine itirazı olmadığını yazdı.

Habere göre Adalet Bakanlığı, Hukuk Dairesi raporunun ardından Rum Tapu ve Kadastro Dairesi’nden, sürecin ilerleyebilmesi için arazinin geriye kalanının sınırlarını belirlemesini talep etti. Planlanan bütün değişikliklerin “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği”nin, ilk istimlak işleminde, arazinin tamamı için aldığı tazminat parasını iade etmesi şartıyla ilerleyeceğine vurgu yapıldı.

Rum Bakanlar Kurulu, Adalet Bakanı’nın önerisi üzerine İtfaiye için kullanılan alanın dışında kalan araziyi “artık arazi” ilan etti ve yeniden istimlak edilmesi için, önceki mülkiyet statüsüne, yani “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’ yönetimindeki mal statüsüne dönmesini onayladı.