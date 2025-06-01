Polis Örgütü’nün 61’inci kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen 3’üncü Polis-Halk Koşusu, 6 ve 12 km olmak üzere iki branşta Lefkoşa’da yapıldı.

Atletizm Federasyonu iş birliğinde üçüncü kez düzenlenen 3. Polis-Halk Koşusu, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni’nin başlatma işaretiyle start aldı. Koşuyu tamamlayan sporcular polis yetkilileri tarafından karşılanarak, katılım madalyası takdim edildi.

Genel Klasman ve 5 yaş kategorisinde (kadın-erkek) yapılan 6 ve 12 km koşularının ödül töreninde, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, PGM I. Yardımcısı Ali Adalıer, İlçe ve PGM-Bölüm Müdürlerinin yanı sıra, Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ve sponsorlarının katılımı ile dereceye girenlere ödülleri verildi. Koşunun düzenlenmesine katkı yapan sponsorlara da teşekkür plaketi takdim edildi.

Polis Basın Subaylığı, Halk Koşusu’yla, polis ile halkın sporun birleştirici gücü etrafında bir araya getirilerek, farkındalık yaratmanın amaçlandığı kaydedildi.