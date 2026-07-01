Alithia gazetesi, “Uçak Kaçırma İçin Yanlış İşaret…Kıbrıs’a İnişine İzin Verilmedi” başlıklı haberinde, “Ynetnews” haber sitesine dayanarak, Varşova-İsrail seferini yapan ve Electra Airways’a ait “LOT Polish Airlines” adına uçuş gerçekleştiren A-320 tipi uçağın pilotunun, dün “Uçak kaçırma alarmı” verdiğini fakat daha sonra daha sinyali geri çektiğini yazdı.

Alarmla birlikte savaş uçaklarının havalandığını yazan gazete, alarmın daha sonra geri çekildiğini belirtti.

Uçağın, Türk hava sahasında uçtuğu sırada alarm verdiğini, daha sonra Kıbrıs üzerinde uçmaya başladığını ve bölgede daireler çizdiğini belirten gazete, uçağa Kıbrıs’a iniş izni verilmemesi üzerine geri döndüğünü yazdı.

Habere göre, uçağın pilotu, kokpitte bulunan ve uçak kaçırma durumunu bildiren acil durum düğmesine bastı. Alarm ardından uçak rotasını değiştirerek geri döndü.