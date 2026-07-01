Dimitriu, “Helenizm’in gücü Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki kopmaz bağlar, ulusal haklarımızı savunma ve dönemsel zorluklarla mücadeledeki ezeli ön şartlarımızdır.” dedi.

Fileleftheros’un haberine göre, Dimitriu Atina ziyareti çerçevesinde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis ve siyasi parti başkanlarıyla görüşmeler yaptı, dün akşam da Yunan Meclisi’ne hitap etti.

Dimitriu, Miçotakis ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, “yönetmeleri gereken kritik konular, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ve Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında sıkı koordinasyonun korunmasına dair görüş alışverişinde bulunduklarını” söyledi.

-“En muteber müttefik”

“Yeni gayriresmi genişletilmiş görüşme ışığı altında BM kararları ve Avrupa ilkeleri temelinde çözüm hedefli müzakerelerin yeniden başlamasının tutarlılık, kararlılık ve ortak strateji gerektirdiğini” belirten Dimitriu, Yunanistan’ın geçmişte de şimdi de gelecekte de Güney Kıbrıs’ın “en muteber müttefiki” olduğunu söyledi.

Dimitriu, Rum ve Yunan hükümetlerinin ortak adımlar atması, sıkı eşgüdümü ve sürekli iş birliğinin, Güney “ulusal çıkarlarını savunmanın, Doğu Akdeniz’de güvenliği güçlendirmenin ve Avrupa’daki varlıklarını daha da güçlendirmelerinin temelleri olduğuna işaret etti. Rum ve Yunan hükümetlerinin “birlikte ilerlemeye devam etmesi, ortak strateji ve kararlılığının güven, barış, istikrar ve perspektifi olan bir geleceğin en güçlü garantisi olduğunu” söyledi.

Annita Dimitriu, Atina temaslarını Yunan Meclisi’nde yaptığı konuşma ile tamamladı. Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın “daha güvenli, bağlantılı, refah bir Doğu Akdeniz’de başrol oynayabileceğine” inanç belirttiği konuşmasında, Yunanistan’la ortak enerji projelerine ayrı bir yer verdi.

“Great Sea Interconnector” (GSI) elektrik bağlantısının Güney Kıbrıs’ın enerji izolasyonunu çözebileceğini, enerji güvenliğini güçlendirebileceğini ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişi hızlandırabileceğini belirten Dimitriu, IMEC (Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru) projesini de aynı çerçeveye oturttu. “Kıbrıs ve Yunanistan Avrupa’yı Asya ve Orta Doğu ile bağlayacak ortak bir enerji ve ticaret kavşağı olabilir.” ifadesini kullandı.

-“Caydırıcılık gücü şart”

Annita Dimitriu, Doğu Akdeniz bölgesinin “çatışma mantığını geride bırakıp iş birliğine, kalkınmaya ve karşılıklı faydaya yatırım yapması gerektiğini” söyledi ve Türkiye’ye “iş birliği ve uluslararası hukuka saygıda; gerilimden, tehdit ve emrivaki siyasetinden daha çok kazanacağı şey var. Ancak Kıbrıs’ın işgal devam ettiği sürece caydırıcılık gücü şarttır.” mesajını verdi.

Dimitriu, bu çerçevede "Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın ortak savunma projelerini güçlendirmelerinin, Fransa, ABD, İsrail, Mısır, Hindistan, Orta Doğu ve Körfez devletleri gibi stratejik ortaklarıyla iş birliklerini derinleştirmelerinin şart olduğunu” da savundu.

Politis “Türkiye-Avrupa İlişkileri ve Kıbrıs Sorunu Ortak Nokta” başlıklı haberinde Dimitriu’nun, Yunan meclisine hitabında “bu dönemde çabalarımız Kıbrıs sorunundaki hareketlilik ve Avrupa düzeyinde yönetmemiz gereken konu ve zorluklar üzerinde odaklanıyor” dediğine işaret etti.

Habere göre Dimitriu, pazartesi günü bir araya geldiği Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis ile Kıbrıs sorununu, uluslararası ve bölgesel konuları masaya yatırdı. Daha sonra ELİAMEP ve Delphinon Ekonomik Forumu tarafından düzenlenen “Athens Defence Conference”de konuşan Dimitriu “yarı işgal altındaki bir devlet” diye nitelediği Güney Kıbrıs için “savunma ve güvenliğin önemli olduğunu” savundu.