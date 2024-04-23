İngiliz uyruklu bir kadın, valizinde 16 kilo hintkeneviri tipi uyuşturucu maddeyle Larnaka Havaalanı'ndan Güney Kıbrıs’a giriş yapmak isterken yakalandı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, İngiliz uyruklu kadının dün saat 11:00’de, Dubai aktarmalı olarak Bangkok’tan Larnaka Havaalanı’na geldiğini ve yapılan kontroller sonrasında bagajlarından birinde toplamda 16 kilo hintkeneviri içeren paketler tespit edildiğini yazdılar.

21 yaşındaki İngiliz kadının tutuklandığını vurgulayan gazete, İnterpol’ün konu hakkında bilgilendirilmesinin beklendiğini de aktardı.