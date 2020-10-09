Neden mi Serdar Denktaş?

Vaktidir gayri çünkü.

En son cümle olarak yazılacak olanı şimdi yazmak farz.

Çünkü hem Serdar hem Denktaş olduğu için Serdar Denktaş.

Kimsecikler alınmasın ama ister sevilsin ister sevilmesin hiç kimselere ne duymak istediklerini söyledi ne de olmayacak olanı olacak diye allayıp pullayıp umut simsarlığı yaptı.

Kıbrıs Türk’ünün geleceğine dair bir kırılma noktası olan 2005 yılından bugüne kadar Kıbrıs Türk toplumunun yaşadığı her şeyi ön gören ve siyaseten faydalanmayı tercih etmeden oy kaybetmek adına bile Kıbrıs Türk’ünün çıkarını savunduğu için Serdar olan bir yurtseverden başka bir şey değil, Serdar Denktaş.

Dününden utanmadan ama Kıbrıs Türk’ünün geleceğini de geçmişin esiri yapmadan yeni bir gelecek istediği için de Denktaş olan bir vatan evladından başkası bir şey değil, Serdar Denktaş.

Babası Rauf Denktaş ile abisi Raif Denktaş’ın düşüncelerinin ve siyasi duruşlarının da bir sentezi olarak “çağını bilen ve çağına göre yaşayan” ve Kıbrıs Türk’ünün de çağının gereklerini ve getirdikleri ile yaşamasını isteyen Kıbrıs sevdalısı bir kanaat önderi, Serdar Denktaş.

Neden mi Serdar Denktaş?

Gün geldi koltuğu elinin tersi ile koltuğu iterek anavatan Türkiye ile Kıbrıs Türk’ü için kavga etmesini de bildi çünkü.

Çünkü Kıbrıs Türk’ü için ortaya koyduğu mücadele ve kavgayı anavatan düşmanlığı ve karşıtlığı ile karıştırmadan yapmasını bildiği için, Serdar Denktaş.

Çünkü adalı olmak için Anadolu’ya sırt çevirmediği ve Anadolulu olmak için de adalı olmaya yüz dönmediği için Serdar Denktaş.

Son dem’de hem geleceği olan Kıbrıs Türk’üne hem de geçmişi olan Anadolu Türküne yabancılaşmadığı için Serdar Denktaş.

Neden mi Serdar Denktaş?

Sınır kapılarının açılmasının Kıbrıslı Türklerin Devletlerine daha çok sahip çıkmayı getireceğini öngördüğü için Serdar Denktaş.

KKTC’ye sahip çıkmanın sürdürülebilir ve kalıcı yeni bir anlaşmanın anahtarı olduğunu savunduğu ve sırf anlaşma olsun diye imzalanacak bir anlaşmanın yeni felaketleri de beraberinde getireceğine dair bıkmadan usanmadan Türkiye’yi de Kıbrıslı Türkleri de uyardığı için.

Kıbrıs Türk milliyetçiliğinin ne anavatandan bir ayrılıkçı hareket olduğunu ne de sürdürülebilir yeni bir anlaşma için engel olduğunu 30 senedir savunduğu için.

Neden mi Serdar Denktaş?

Anavatanı gördüğü Türkiye’nin haklarını korurken canı pahasına da olsa Kıbrıslı Türklerin de haklarından hiç kimseye karşı taviz vermediği için.

Ve anavatan’a bağlılığı yalakalık ile karıştıranların Kıbrıs Türk’üne karşı bir saygısızlığı ve yok saymanın da alt yapısındaki nedenlerden biri olduğunu tüm açık yüreklilikle her platformda savunduğu için.

Anavatan ile devlet-devlet ilişkisinin kurulması ve eşit bir kabulleniş üzerinden diyalog ile görüş ayrılıklarının çözülmesinin gerekliliğine inandığı için.

Çünkü yanlış olan ve doğru olmayan hiçbir talimatı ve her kim için gelmiş olsa da hiçbir baskıyı nereden gelirse gelsin sineye çekmediği için, Serdar Denktaş.

Neden mi Serdar Denktaş?

Çünkü özünden utanmadan ve unutmadan Kıbrıslı Türklerin kimliğini yüreğinde hissettiği ve yaşadığı için.

Hem Türk olmayı hem de Kıbrıslı yaşamayı becerdiği için Serdar Denktaş.

Sözün eri olduğu için, sözü de özü de Bir olduğu için

SILA 4 şarkıları ve türkülerinin karakterinin vatan ve memleket topraklarının en çok ihtiyacı olan ruh olduğuna inandığı için.

Mehterin de Dillirganın da özümüz olduğunu söylemekten de yaşamaktan da utanmadığı için.

Kıbrıs Türk’ünün bağımsızlığının, özgürlüğünün, aydınlığının, hoş görüşünün ve demokrasisinin olmazsa olmaz olduğunun bin bir bedel ödeme uğruna savunmaktan vazgeçmediği için.

1878 yılından beri Kıbrıslı Türklerin var olma ve vatana tutunma mücadelesinin kıymetini hiçbir şeye değişmediği için Serdar Denktaş.

Toprağın da vatanın da önce Kıbrıslı Türk’ün olduğunu bir var olma meselesi olarak düşündüğü için Serdar Denktaş.

El öpmediği ve öptürmediği ve de Kıbrıs Türk^ünün el öpmesini onuruna yediremediği için Serdar Denktaş.

Neden mi Serdar Denktaş?

Çünkü Kıbrıs Türküne bir Serdar gerek.

Serdar ile birlikte Kıbrıs Türküne bir Denktaş gerek.

Neden mi Serdar Denktaş?

Çünkü hem Serdar hem Denktaş olmayı bildiği için Serdar Denktaş.

Vaktidir gayri.