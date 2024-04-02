Uzun'un suçsuz olduğu anlaşıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne'de piyasaya sahte para sürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Yusuf Uzun’un suçsuz olduğu anlaşıldı. Uzun’un sahte dolarları Girne’deki bir işletmeden aldığı, sahte olduğunu bilmediği yapılan soruşturma sonucu ortaya çıktı. İşletmenin kamera görüntülerinin incelendiği, Uzun’un paraları alırken görüldüğü kaydedildi. Uzun serbest bırakılırken, işlemeye sahte para veren şahsın arandığı kaydedildi.

Ne olmuştu

Uzun, 25 Mart 2024 tarihinde saat 01:30 raddelerinde Girne'de, Yıldız Sokak üzerinde faaliyet gösteren "Viva Casino" isimli işletme içerisinde müşteri olarak bulunduğu bir esnada, tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğuna inanılan 40 adet 50’lik banknottan toplam 2000 Amerikan Dolarını kasaya verip, tedavüle sürdüğü gerekçesiyle mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alınmıştı. Yapılan soruşturma sonucu Uzun’un suçsuz olduğu anlaşıldı.