Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) alma, tasarruf suçlarından tutuklanan Nijeryalı Chinasa Samuel Nnah ve Chinonso Emmanuel Obıorah hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlılar ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Mert Gürtuna mahkemede olguları aktardı. Polis, 18 Temmuz 2024 tarihinde saat 21.30 raddelerinde GAÜ araç otoparkı içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince şüpheli görülen Chinasa Samuel Nnah ve Chinonso Emmanuel Obıorah’ın tasarruflarında yaklaşık 70 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis memuru, emare olarak alınan uyuşturucunun analize gönderildiğini ancak henüz sonuçların çıkmadığını belirtti. Polis, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 8 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.