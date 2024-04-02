2 zanlı teminatla serbest

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne Polis Müdürlüğü, Narkotik ve Mali Şube ekiplerinin Skull King Casino ile lojmanına düzenlediği operasyonda güvenlik görevlileri Hkayal Mamadov ile Ömer Kayçin teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Cemal Şanlıer 26 Mart 2024 tarihinde Girne’ de faaliyet gösteren “Skull King” isimli Casinonun lojmanında Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi personeli tarafından Casino’nun lojmanında yapılan arama sonucunda Khayal Mammadov’un odası içerisinde bulunan valizde kanunsuz olarak 1 adet AF 11162 seri numaralı SigSauer marka siyah renk ve 1 adet seri numarası ve markası henüz tespit edilemeyen metal renk tabancalar ile toplam 32 adet 9 mm. çapında canlı mermi bulunarak emare zapt edildiğini söyledi. Polis, Khayal Mammadov’un silahı ve mermileri 2024 yılı Ocak ayında Ömer Kayçin’den aldığını söylediğini, Kayçin’in de tutuklandığını kaydetti. Polis, silahın balistik incelemesinin yapıldığını, herhangi bir olayda kullanılmadığının belirlendiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, Hkayal Mamadov’un 100 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir milyon TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalamasına, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 3 gün ıspat-ı vücut yapmasına, iki kefilin 300’er bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Yargıç, Kayçin’in yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir milyon TL şahsi kefalet senedi imzalamasına ve iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.