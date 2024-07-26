Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Haspolat’ta pazarlamacı olarak çalıştığı Arnet Gıda Ltd'de sattığı ürünlerin bedeli olan 12 milyon 270 bin 382 TL parayı çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Perin İzmir , Hasan Süner, Naim Bilgin ,Reis Atlas, Ümit Konugus ile Orhan Başarır ‘ın ardından suçla bağlantılı Gökhan Konuguş da tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı. Diğer bir suçla bağlantılı M.A. isimli şahsın Perin İzmir’in tutuklandığı gün yurt dışına çıkış yaptığı anlaşıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Soner Şaban mahkemede olguları aktardı. Şaban, Haspolat Sanayi Bölgesi 1. Sokak'ta faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Aydın Ahmetraşit'in yaptığı Arnet Gıda Ltd'de zanlı Perin İzmir’in pazarlamacı olarak çalıştığı, 2018-2024 yılları arasında müşterilere satmış olduğu gıda malzemelerinin karşılığında yazmış olduğu makbuz ve fatura üzerinde tibeksle oynama yaparak, toplam 12 milyon 270 bin 382 TL parayı şirket hesabına yatırmayarak, çaldığını söyledi. Polis, zanlının 18 Temmuz 2024’te teslim olup, işlediği suçları itiraf ederek, 5 suç ortağının daha olduğunu itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlı Perin İzmir’in ifadesinde bu suçu işlerken kendisine Ümit Konugus, Orhan Başarır, Naim Bilgin, Hasan Süner ve Reis Atlas’ın isimli işletme sahiplerinin de kredi kartlarını vererek ödeme yapıp sonrasında bu ödemeleri iptal etmesine yardımcı olduklarını belirttiğini söyledi. Polis, ilk etapta Reis Atlas, Hasan Süner ve Naim Bilgin’in daha sonra Orhan Başarır ve Ümit Konugus’un polise teslim olduğunu belirtti. Polis, zanlı Başarır’ın Arnet Gıda’ya tüm ödemeleri nakit olarak yaptığını söylediğini, makbuz ve faturaları kendilerine verdiğini söyledi. Polis, Perin İzmir’den Başarır’ın beyanıyla ilgili izahat istendiğinde, ödemeleri nakit olarak almadığını, kredi kartıyla yaptığını söylediğini aktardı. Polis, şimdiye kadar incelenen makbuz ve evraklarda Perin İzmir, Ümit Konuguş, Hasan Süner ve Reis Atlas’ın kendi kredi kartlarıyla çekim yapıp daha sonra işlemleri iptal ettiklerinin belirlendiğini söyledi. Polis, Orhan Başarır’ın iş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerinin temin edildiğini ancak 15 günde bir silindiği için geriye dönük inceleme yapılamayacağını belirtti. Polis, Perin izmir’in cep telefonunda yapılan incelemede Orhan Başarır’a ait ses kaydı tespit edildiğini, kayıtta, “Salı günü bana 5 kutu cips ayarla. Salı günü zengin olacan”dediğini aktardı.

Polis, ses kaydının mukayesesinin yapılacağını açıkladı. Polis, 25 Temmuz’da Arnet yetkililerinden alınan bilgide Gökhan Konuguş ile M.A.’nın da çekim yaptıklarının öğrenildiğini açıkladı. Polis, Konuguş’un aynı gün tutuklanırken, M.A.’nın 19 Temmuz’da ülkeden çıkış yaptığının belirlendiğini söyledi. Polis, ayrıca çekim yapılan ancak kime ait olduğu tespit edilemeyen 2 kredi kartının da incelendiğini söyledi. Polis, Arnet Gıda’da geriye dönük inceleme yapılacağını, çalınan miktarın ve zanlı sayısının artabileceğini ifade ettti. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam etiğini belirterek, 3 gün ek süre istedi. Zanlı Orhan Başarır ile Reis Atlas’ın avukatları talep edilen süreye itifraz edince duruşma gerçekleştirildi.

Uzun süren duruşmanın ardından huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, daha önce verilen tutukluluk sürelerinin verimli değerlendiriliğini, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün ek tutukluluk emri verdi.