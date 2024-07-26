Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de meydana gelen kastı hasar, ciddi darp, uygunsuz tavır hareket ve rahatsızlık suçlarından tutuklanan Nurullah Gökçe bugün mahkemeye çıkarıldı.

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru Mehmet Davulcu, mahkemede olguları aktardı. Polis, 25 Temmuz 2024 tarihinde saat 09:30 raddelerinde Alayköy'de Hala sultan sokak D-5 adresinde faaliyet gösteren Starlife isimli iş yeri önünde gazete dağıtımı hususunda aralarında anlaşmazlık çıkan Haspolat'da sakin kurye C.K.’nin yüzüne yumruk atarak ciddi şekilde darp edip, sağ ile kolundan tutup asfalt yol içerisine ittirip yüz üstü yere düşürerek giymekte olduğu pantolonun cebinde bulunan Shaomi Redmi 12 marka cep telefonunun kırılarak 6 bin TL kasti hasara uğramasına neden olduğunu ifade etti. Polis, olayın ardından yapılan şikayet üzerine zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 181 gündür ülkede ikamet izinsiz olduğunu, iş yeri izni için başvuru yaptığını ancak henüz sonuçlanmadığını söyledi. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.