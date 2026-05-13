Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Girne'de çarşamba pazarını ziyaret ederek yurttaşlar ve esnafla görüştü.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre İncirli’ye ziyarette, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat ile milletvekilleri Ceyhun Birinci ve Fazilet Özdenefe eşlik etti.

Pazarda tezgahları dolaşan İncirli, sorunları ve talepleri dinledi; ekonomik koşulların üretim ve satış üzerindeki etkilerine ilişkin bilgi aldı. Yurttaşlarla da sohbet eden İncirli, hayat pahalılığı ve artan yaşam maliyetlerinin günlük yaşama etkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

İncirli, CTP’nin çözüm önerilerini paylaşarak, artan yaşam maliyetlerini düşürmek için çalışacaklarını vurguladı.