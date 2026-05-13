Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, hemşirelerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sağlık alanındaki yapısal sorunların çözülmesi gerektiğini belirtti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Hemşireler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, gece gündüz demeden toplum sağlığı için fedakarca görev yapan hemşirelerin gününü kutladı.

Bengihan, büyük bir sabır ve sorumlulukla emek veren hemşirelerin sağlık sisteminin ayakta kalabilmesi için ağır bir yük üstlendiğini belirterek, hemşirelerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sağlık alanındaki yapısal sorunların çözülmesinin elzem olduğunu söyledi.

Bengihan, KTAMS’ın, hemşirelerin hak ettiği değeri görmesi için mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.