Çin'in Şıncou-20 görevi kapsamında 24 Nisan 2025'te 3 kişilik taykonot ekibini Tiengong Uzay İstasyonu'na taşıyan Şıncou-20 mekiği bu defa boş halde Dünya'ya döndü.

Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre mekik, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Dongfıng sahasına indi.

TAYKONOTLAR BAŞKA MEKİKLE DÖNDÜ

Mekiğin camında uzay enkazı parçasının çarpması sonucu oluştuğu tahmin edilen küçük bir çatlak tespit edilmişti. Taykonotların 5 Kasım 2025'te planlanan dönüş seferi, hasarın yol açabileceği riskler göz önüne alınarak ertelenmişti. Taykonotlar daha sonra, görevi devrettikleri ekibi getiren Şıncou-21 mekiği ile Dünya'ya dönmüştü.

Yeni göreve başlayan Şıncou-21 ekibini geri getirmek üzere ise sonraki uzay görevi için hazırlanan Şıncou-22 mekiği istasyona gönderilmişti. Uzay İstasyonu'nda 3 kişilik taykonot ekibi, 6 aylık seferlerle dönüşümlü görev yapıyor.