(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu ve alma” suçundan tutuklanan zanlı 30 yaşındaki Hüseyin Gökçeoğlu bugün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Cemal Ramiz mahkemede olguları aktardı. Polis, 21.01.2025 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından zanlı Hüseyin Gökçeoğlu’nun üzerinde ve kalmakta olduğu Gönyeli'deki ikametgahında 13:15-13:45 saatleri arasında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada; zanlının tasarrufunda yaklaşık 11 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis memuru, ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 8 süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Editör: Mehmet Mehmet