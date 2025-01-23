(Kamalı Haber)- KKTC 'de ikamet izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan 26 yaşındaki Kamerun uyruklu Donatien Ngongang Nanha bugün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Derviş Sadeli mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 19 Ocak 2025 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Ercan Havalimanında bulunan zanlının muhaceret şubesinde görevli polisler tarafından yapılan muhaceret kontrolünde 29 Kasım 2022 tarihinden itibaren toplamda 782 gündür KKTC'de ikamet izinsiz ikamet ettiğinin tespit edilerek, tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının ülkesine dönmek istediğini fakat parası olmadığı için bilet alamadığını, bu nedenle Ercan Havalimanına giderek polislerden yardım istediğini söylediğini aktardı. Polis, zanlının ayrıca kalacak yeri olmadığını da beyan ettiğini açıkladı. zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde muhaceret dairesinden araştırma yaptıklarını, zanlının herhangi bir suça karışıp karışmadığını soruşturduklarını ifade etti. Polis memuru, zanlının ihracı için gerekli yazışmaların yapıldığını ve sonuç beklendiğini söyledi. Polis memuru, bu bağlamda zanlının bir gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise “Hiç param yok, deport olana kadar bana biraz para verilebilir mi” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının bir gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.