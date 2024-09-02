(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da Güney Kıbrıs’tan almış olduğu uyuşturucu madde ve 104 adet elektronik sigaralarla ülkeye giriş yapmak isterken yakalanan zanlı Hilmi Aka bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Özder mahkemede bulguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Hilmi Aka’nın “kanunsuz uyuşturucu madde (methamphetamine) ithal ve tasarrufu ile gümrüksüz mal tasarrufu” suçlarından tutuklu olduğunu anımsattı. Polis, 23 Ağustos 2024 tarihinde saat 23.25’te Lefkoşa’da bulunan Metehan Kara giriş kapısından ülkeye giriş yapmaya çalışan Hilmi Aka’nın kullanımındaki UG 889 plakalı araçta ve zanlının üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından yapılan aramada giymekte olduğu iç çamaşırı içerisinde yaklaşık 5 gram 292 ağırlığında methamphetamine türü uyuşturucu madde ve aracında ise gümrüğe beyan edilmemiş toplam 104 adet puf sigara bulunarak emare alındığını söyledi. Polis memuru, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 9 gün ek süre alındığını belirtti. Polis memuru, zanlının uyuşturucu maddeyi bir şahıstan aldığını, bir kısmını başka bir şahsa vereceğini, bir kısmını ise içeceğini tespit ettiklerini aktardı. Polis memuru, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, zanlının aleyhine getirilen 5 gram 292 miligram uyuşturucu alma, verme ve tasarrufu suçlarını kabul edip, davasına kabul yönünde cevap verdiğini söyleyerek, teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 30 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 400’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.