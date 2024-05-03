Uyuşturucu suçunun ilkokul sıralarına kadar bulaştığı, bu yıl işlenen bir uyuşturucu suçuna 12 yaşında bir ilkokul çocuğunun da karıştığı bildirildi.

Fileleftheros, ele geçirdiği Rum Polisi Uyuşturucuyla Mücadele Birimi’nin verilerine dayanarak uyuşturucu suçlarına karışan çocuk sayısının baş döndürücü olduğu yorumunu yaptı.

Haberde 2021’den Mart 2024’e kadarki dönemde uyuşturucu suçuna bulaşan çocuk ve genç sayısının bin 200’ü aştığına dikkat çekildi. 144 cezai uyuşturucu davasına karışan 153 çocuğun 14-17 yaş aralığında, 106’sının Rum, 47’sinin yabancı uyruklu, bunlardan 101’inin de öğrenci olduğu kaydedildi.

Gazete dönem içerisinde uyuşturucu tasarrufunda da artış gözlemlendiğine işaret ederek bin 295 kilo hintkeneviri ve bin 982 disk MDMA’ya (ecstasy) el konulduğunu, 427 çocuğun da terapi merkezlerine gönderildiğini yazdı.