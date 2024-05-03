Güney Kıbrıs’a yönelik sığınmacı akının devam ettiği, sığınmacıların bu kez KKTC üzerinden geldiği iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, Suriye kökenli 15 kişinin, sürat teknesiyle Türk kıyılarından “Limnidi”(Yeşilırmak) bölgesine geldiğini ardından da Dillirga bölgesindeki Aşağı Pirgo’ya yürüdüklerini yazdı.

Gazete bahse konu sığınmacıların, devriye gezen polisler tarafından tespit edildiğini belirtti.

Habere göre sığınmacılar ayrıca verdikleri ifadede, Türkiye’deki bir limandan, her birinin 3 bin dolar ödeme karşılığında sürat teknesine binerek, “Limnidi”(Yeşilırmak) bölgesine geldiklerini, ardından da yürüyerek Aşağı Pirgo’ya geçtiklerini ileri sürdüler.