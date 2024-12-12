(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan Ahmet Uğur Gülserener, Fuat Furkan Aydıç ve Halil Karabey bugün sabah “ Kanunsuz uyuşturucu madde alma verme ve tasarrufu” suçlarından mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Serkan Sakallı mahkemede olguları aktardı. Polis, 11.12.2024 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Lefkoşa’da CÖŞ Ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen zanlı Karabey’in ceketinin cebinde yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlı Karabey’in konu maddeyi aynı Ahmet Uğur Gülserener, isimli kişiden aldığını tespit ettiklerini ve zanlının kullanımındaki ZYC 335 plakalı araçla Lefkoşa devlet hastanesinin park yerinde görüldüğünü aktardı. Polis, zanlıya dur işareti yapıldığını ancak durmayarak kaçtığını, Göçmenköy bölgesine kadar takibin sürdüğünü söyledi. Polis, aracın Göçmenköy’de bir ara sokakta 40 km hızla seyrederken zanlı Fuat Furkan Aydıç’ın araçtan atlayıp, elindeki çantayı atıp kaçtığını, makul güç kullanılarak yakalandığını söyledi.

Polis, zanlının attığı çantada satışa hazır 14 ayrı şeffaf poşette yaklaşık 14 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan madde ile satıştan elde edildiğine inanılan 5 bin 500 TL ve 15 sterlinin bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis memuru Serkan Sakallı, zanlı Fuat Furkan Aydıç’ın Ahmet Uğur Gülserener,ile arkadaş olduğunu devlet hastanesi çemberinden kendisine eve götürmek için aracına aldığını ve polisten kaçarken , “Çantada uyuşturucu var, bundan kurtulmak lazım” dediğini anlattı.

Polis, olay yerinden kaçan Ahmet Uğur Gülserener’in de 01.00’de Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis memuru, Ahmet Uğur Gülserener’in konu maddeyi 250 Euro karşılığında aranan bir şahıstan 15 pakette 15 gram olarak satın aldığını, bir paketini zamlı biri 900 TL karşılığında sattığı yönünde itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini anlattı.

Sakallı, emarelerin analize gönderileceğini, zanlıların cep telefoncudaki görüşmelerinin incelenmesi gerektiğini mahkemeye ifade ederek, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların aleyhinde üç gün tutukluluk talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.