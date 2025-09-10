(Kamalı Haber) – Minareliköy Lefkoşa’da alınan ihbar üzerine bir evde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlılar Ulaş Kütükcüler ve Can Cem İyidoğan ile meseleye bağlantısı olduğu tespit edilen zanlı Muhammet Civan Sertkaya yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Salih Öztuğ, olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 3 Eylül 2025 tarihinde Minareliköy-Lefkoşa’da bir evde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince mahkeme emri ile zanlılar Ulaş Kütükcüler ve Can Cem İyidoğan’ın huzurunda yapılan arama neticesinde; tasarruflarında yaklaşık 12 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, yaklaşık 1 Gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu madde, 447 miligram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve üzerinde Kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olan porselen tabak bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını ve yapılan ileri soruşturmada mesele ile bağlantılı olarak aranmakta olan Muhammet Civan Sertkaya’nın da Girne'de tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, Sertkaya’nın evinde yapılan aramada ise 4 gram hintkeneviri, 12 adet yeşil reçeteye tabi hap bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlılar Ulaş Kütükcüler ve Can Cem İyidoğan’ın uyuşturucu maddeyi 1 Eylül’de Lefkoşa’da bir şahıstan aldıklarını söylediklerini aktardı. Polis, zanlı Muhammet Civan Sertkaya’nın da hap ve uyuşturucuyu aranan bir şahıstan aldığını kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, Ulaş Kütükcüler ve Can Cem İyidoğan’ın ülkeye turist olarak 90 gün vizeyle geldiklerini, gelir gelmez bu suçu işlediklerini belirtti. Polis, zanlı Muhammet Civan Sertkaya’nın öğrenci olduğunu ancak iki dönemde aldığı 12 dersin sadece 2’sinden şartlı geçtiğini, ayrıca Lefke’de meydana gelen uyuşturucu suçundan daha önce teminata bağlandığını belirtti. Polis, zanlıların 45 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 45 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.