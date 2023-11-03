Limasol’da 37 yaşındaki bir şahıs, aracında 6 kilo hintkeneviri tipi uyuşturucu maddeyle yakalandı.

Haravgi ve diğer gazeteler, Limasol’da bir caddede aracını park ederek yol kenarında atılı halde bulunan siyah bir çöp poşetini alan 37 yaşındaki bir şahsın aracının Rum polisi tarafından durdurulduğunu, poşet içerisinde ise 6 kilo hintkeneviri tipi uyuşturucu madde tespit edildiğini yazdılar.

Şahsın polisten kaçmak isterken kovalamaca yaşandığını ve aracın polis aracına çarparak durdurulabildiğini vurgulayan gazete, şahsın üzerinden 20 bin Euro, evinde ve sahip olduğu üç araçta yapılan aramalarda ise 600 gram uyuşturucu maddenin yanı sıra çalıntı olduklarına inanılan çok sayıda değerli takı, saat, elektronik ve diğer eşyalar ele geçirildiğini aktardı.

Gazete, şahsın evinde bir de hava tüfeği ele geçirildiğini ve şahsın dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını vurguladı.