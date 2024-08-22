(Kamalı Haber) - Girne Turizm Limanı içerisinde narkotik ekiplerinin operasyonu esnasında üzerinde hintkeneviri bulunarak tutuklanan Özge Dilan Barak, “uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu” suçlarından teminata bağlanmak üzere bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şubede görevli polis memuru Mert Osmanlılar mahkemede olguları aktardı. Polis, 18 Ağustos 2024 tarihinde, saat 09.20 raddelerinde Girne Turizm Limanı içerisinde PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi ve Pamir isimli Narkotik detektör köpeğinin gerçekleştirdiği kontrol neticesinde Pamir isimli arama köpeğinin KKTC ye giriş yaptığı esnada Özge Dilan Barak isimli şahsa tepki verdiğini söyledi. Polis, zanlının üstünde ve çantasında yapılan aramada güneş gözlüğü içerisinde şeffaf naylona sarılı yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, aynı gün Girne’deki evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını açıkladı. Polis memuru, zanlıdan temin edilen gönüllü ifadesinde Türkiye'de Mersin’de tanımadığı bir şahıstan 2 bin TL karşılığında 5 gram ağırlığında hintkeneviri aldığını ve KKTC'ye kendi kullanımı için getirdiğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutuklama emri alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını açıkladı. Polis, zanlını ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 45 günü aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.