Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) tasarrufu ve ikamet izinsiz suçlarından tutuklanan Nijerya uyruklu Enyınnaya Waya Onuagw bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede şahadet veren polis memuru Murat Kermeoğlu olguları aktardı.

Polis, 19 Eylül 2023 tarihinde alınan bilgide zanlının Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi civarında kalmakta olduğu ikametgahta uyuşturucu satışı yapıldığını öğrendiklerini söyledi. Polis, aynı gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin zanlının evini aramaya gittiğini belirtti. Polis, kapıyı çaldıklarını ancak içeriden sesler gelmesine rağmen kapının açılmadığını, bu nedenle kapıyı kırıp içeri girdiklerini açıkladı. Polis, içeri girildiğinde zanlının yatak odasının penceresinden bir şey attığının görüldüğünü belirtti. Polis, atılan maddeyi bulduklarını, 13 gram hintkeneviri olduğunu belirlediklerini açıkladı. Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada ise 2 ayrı paket halinde 2 gram hintkeneviri ele geçirildiğini belirtti. Polis memuru, evde yapılan aramada ise uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 17 bin 200 TL, 50 ABD Doları ve 50 Sterlin nakit para bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis memuru, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 3 Eylül 2023 tarihinden beri ülkede kaçak yaşam sürdüğünün belirlendiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının sözlü beyanında muhaceret cezasını ödemek için uyuşturucu sattığını söylediğini açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, ülkede yasal statüsü bulunmayan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.