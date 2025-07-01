Polisin, dün Gönyeli ve Gazimağusa’da yaptığı uyuşturucu operasyonlarında yaşları 22 ile 38 arasında değişen 6 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri dün Gönyeli’de B.H.P.(E-24) ve H.D.’nin (K-22) kaldığı evde arama yaptı.

Aramada satışa hazır paketler halinde toplam 27 gram ağırlığında hintkeneviri, yaklaşık 100 miligram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri ve hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ve hassas teraziyle uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 4 bin TL nakit para bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Öte yandan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Gönyeli’de şüpheli gördükleri park halindeki bir araçta arama yaptı. Aracı kullanan S.D.’nin (E-26) ve yolcu olarak bulunan R.Y.’nin (E-29) tasarrufunda yaklaşık 9 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Gazimağusa’da dün öğleden sonra da uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Buna göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri İ.D.(E-38) ve B.L.’nin (K-37) evinde ve üzerinde yapılan aramalarda, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 10 kağıt parçası, üzerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki makas ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 19 bin 500 TL, 80 Sterlin ve 50 Euro nakit para tespit etti. Bahse konu şahıslar tutuklandı.