(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Yunus Emre Yatar mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Kenan Mulla olguları aktardı. Polis, 15.11.2025 tarihinde Lefkoşa’da saat 18:30 raddelerinde Kemal Deniz Sokak üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü CÖŞ şubesi ekiplerinin devriyede oldukları esnada şüpheli hareketler sergileyen zanlının üzerinde yapılan arama neticesinde tasarrufunda şeffaf poşet içerisine sarılı vaziyette yaklaşık 28 gram ağırlığında Hint Keneviri türü Uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, alınacak ifadeler olduğunu, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, zanlının uyuşturucu maddeyi nereden temin ettiğini araştıracaklarını kaydetti. Polis, zanlının ifade vermediğini ancak sözlü beyanında içici olduğunu söylediğini aktararak, soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.