Başbakan Ünal Üstel, İskele Belediyesi ile Arıcılar Birliği'nin düzenlediği Topçuköy Bal Festivali'ne katıldı.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Üstel festivalde yaptığı konuşmada, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bölge üreticimizin alın teri ile ürettiği müstesna ürün olan balın hem daha geniş kitlelere tanıtımına hem de bölge ekonomisine katkısı olacağına inandığım böylesi güzel bir etkinlikte bulunmaktan büyük mutluluk duydum.” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel “Üreticimiz, kapasiteyi artırmak istiyor. Yapılan çağrıları dinledim. Hükümetimiz üreticimize her zaman destek olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Üretimin artması gerektiği gerçeğinden hareketle, elimizden gelen desteği arıcılıkla uğraşan üreticimize de sağlayacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.