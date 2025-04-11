Üstel, Antalya Diplomasi Forumu Açılış Töreni’ne katıldı

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü desteğiyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak belirledikleri yeni hedefler doğrultusunda, uluslararası alanda daha görünür, sesi daha gür çıkan ve proaktif bir dış politika anlayışıyla hareket etmeye devam ettiklerini vurguladı.

Başbakan Üstel yaptığı açıklamada, Antalya Diplomasi Forumu’nun açılış törenine katılmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen bu önemli forumun, giderek ayrışan bir dünyada diplomasiyi ve diyaloğu güçlendirme çabalarına önemli katkılar sunacağına inanç belirtti.

-“Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak vizyonunu açıkça ortaya koydu”

Başbakan Üstel, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış konuşmasındaki “Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescili için çabalarımızı son dönemde arttırdık. Adalet tecelli edene kadar bunu sabırla sürdüreceğiz” cümlenin, Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak vizyonunu açıkça ortaya koyduğunu kaydetti. Üstel, şöyle devam etti:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü desteğiyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak belirlediğimiz yeni hedefler doğrultusunda, uluslararası alanda daha görünür, sesi daha gür çıkan ve proaktif bir dış politika anlayışıyla hareket etmeye devam ediyoruz. KKTC olarak günün gerçeklerini inkar etmeyen, iki devletin iş birliğine dayalı, bölgesel ve küresel barışa katkı sağlamayı amaçlayan istikrarlı bir iş birliğine her zaman açık olduğumuzu vurgulamayı sürdürüyoruz.”

Antalya Diplomasi Forumu çerçevesindeki tüm temaslarında bu vizyonu dile getirmeye devam edeceklerini belirten Üstel, forumun dünya barışına katkı sağlamasını temenni etti.

Başbakan Üstel, davet ve organizasyon için başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a, ayrıca emeği geçen herkese teşekkür etti.