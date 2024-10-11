UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP), köklü geçmişinden aldığı güçle, çağdaş, Atatürkçü, laik, yenilikçi ve vizyoner çizgiden sapmadan, zaferden zafere koştuğunu ve KKTC’de gerçekleştirilmiş tüm büyük reformlarla projelerin mimarı olduğunu kaydetti.

UBP’nin 49. kuruluş yıldönümünü vesilesiyle mesaj yayımlayan Üstel, “UBP 49 yıldır ülkeyi ve halkı aydınlatan güneştir” dedi.

UBP’nin Kıbrıs Türk Halkının özgürlük ve varoluş mücadelesinin simgesi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın ruhunun siyasal ifadesi olduğunu belirten Üstel, “11 Ekim 1975 tarihinden bugüne, kendine yüklenen bu büyük sorumluluk ve misyonun bilinci ile inandığı yoldan sapmadan geleceğe emin adımlarla ilerleyen, Ulusal Birlik Partisi, 49 yıllık bu süreçte Kıbrıs Türk Toplumunun devlet sahibi bir halk olma yolculuğuna da önderlik etmiştir” dedi.

“Ulusal Birlik Partisi devlet kuran ve devleti yaşatma azmini yüreğinde taşıyan kahraman Kıbrıs Türk Halkı'nın partisidir. UBP, Türkiye ilişkilerini finansal değil yaşamsal gören, Anavatan Türkiye ile sevgiye, saygıya ve güvene dayalı ilişkilerin, Anadolu halkı ile kurulan sarsılmaz gönül köprülerinin geliştirilmesine katkı sağlayan partidir" ifadelerini kullandı.

UBP’nin kendini Türk Milletinin tartışmasız bir parçası sayan, kardeş Türk Devletleri ile geliştirilmeye başlanan ilişkilerin hak ettiği seviyeye yükselmesi için canla başla çalışan parti olduğunu ifade den Başbakan Üstel mesajında şu ifadelere yer verdi:

-“UBP iki devletli çözüm vizyonunun savunucusudur”

“UBP, Türkiye ile ortak şekilde savunduğumuz, iki devletli çözüm vizyonunun savunucusudur. Ulusal Birlik Partisi, halkımızın ve devletimizin varlığının, egemenliğimizin, özgürlüğümüzün, adadaki ve mavi vatanımızdaki hak ve çıkarlarımızın yılmaz koruyucusudur. Ulusal Birlik Partisi; halkımızın refah ve mutluluğunun, demokratik ve sosyal kazanımlarının teminatıdır. UBP bu ülkede yapılmaz denen reformları yapan, bitirilemez denen projeleri bitiren, hayal denen yeni ve büyük hedefleri gerçekleştiren partidir.”

Partinin 49 yıllık şanlı bir tarihe sahip olduğunu, kendisini yıpratmaya, birliğini bozmaya yönelik tüm girişimlere karşı, beklentileri hep boşa çıkardığını, üyelerinin sarsılmaz sadakati ile bu süreçlerden daha da güçlenerek çıktığını ve ayakta kalmayı hep başardığını belirten Üstel, “Tıpkı dün olduğu gibi bugün de, Ulusal Birlik Partisi'nin, gücünü azaltmak, parti içi birliğini bozmak ve Ulusal Birlik Partisi'ni başarısızlığa mahkum etmek isteyenler vardır. Ancak bilmelidirler ki, Ulusal Birlik Partisi, birdir, binlerce üyesi ile tek yürektir, kol koladır ve omuz omuzadır. Ve bilinmelidir ki; Ulusal Birlik Partililer, bir ve birlikte olduğu sürece kimsenin gücü, Ulusal Birlik Partisi'ni bölmeye yetmez ve yetmeyecektir. Biz güçlü olduğumuz sürece, Kıbrıs Türk halkı da birlik içinde ve güçlü biçimde çok daha güzel bir geleceğe olan yolculuğuna devam edecektir. Biz birliğimizi koruduğumuz sürece, biz değerlerimizle şekillenen inandığımız yolda yürüdüğümüz sürece, yeni ve büyük hedeflere sarsılmaz bir cesaretle yürüdüğümüz sürece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de çok daha güçlü bir geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edecektir.” dedi.

UBP’nin 49. kuruluş yıldönümünü kutlayan Üstel, partinin kuruluşunda görev alan tüm kuruculara, eski genel başkanlarına ve partiyi güçlü kılan üyelere en içten sevgi ve saygılarını sundu.

Üstel mesajını şu şekilde sonlandırdı:

“Başta Aziz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Toplum Liderimiz Dr. Fazıl Küçük, Partimizin ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Rauf Raif Denktaş'ın, eski başkanlarımız ve başbakanlarımızdan, Sayın Nejat Konuk, Sayın Osman Örek, Sayın Mustafa Çağatay, Sayın İrsen Küçük'ün, aramızdan ayrılan diğer parti yöneticilerimizin, büyüklerimizin ve kardeşlerimizin aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyorum.”