Başbakan Ünal Üstel, 6 Şubat depremlerinde KKTC’nin geleceğini temsil eden evlatlarını yitirdiklerine işaret ederek, Türkiye Cumhuriyeti’nin adaletine güvendiklerini ve bugünkü duruşmada adaletin tecelli edeceğine inandığını söyledi. Üstel, davadan istenilen sonucun alınamaması halinde ise bunun takipçisi olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Adıyaman’a giden Başbakan Ünal Üstel, Grand İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan altı kamu görevlisinin yargılandığı davanın dördüncü duruşması öncesinde basın açıklaması yaptı.

Sürecin başından beri Kıbrıslı Türkler olarak Adıyaman’da olduklarını ve olmaya devam edeceklerini ifade eden Başbakan Üstel, “Bir Başbakan olarak değil bir baba olarak, bir anne babanın acısını hissederek burdayım” dedi.

6 Şubat’ta Türkiye’de yaşanan depremde hayatını kaybedenleri saygıyla andıklarını ifade eden Başbakan Üstel, şöyle devam etti:

“Depremde kaybettiğimiz şampiyon meleklerimizi unutmadık, unutturmayacağız. Onlara sözümüz var. Depremin yaşandığı ilk günden itibaren Adıyaman'dayız. Biz hükümet olarak ana muhalefet partisi ve bakanlarımız, milletvekillerimizle hep Adıyaman’da olduk. Çocuklarımızın hakkını aramak için hukuk yoluna gittik. Türkiye Cumhuriyeti’nin adaletine güveniyoruz, güvenmeye devam edeceğiz.”

Başbakan Üstel, bugünkü duruşmanın önemine işaret ederek, süreç tamamlanana kadar çocukların hakkını sonuna kadar arayacaklarını vurguladı.

İsias Otel’in ilk davasında istenilen sonucun çıkmamasının ardından hukuk mücadelesine devam ettirdiklerini anımsatan Üstel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Hep birlikte adaletin tecellisini bekliyoruz. Bugün önemli bir duruşma, kamu görevlileri binanın usulsüz olduğunu bildikleri halde binanın yapılmasına izin verdiler. Adaletin bugün tecelli edeceğinin inancını taşıyorum. İstediğimiz netice çıkmazsa bunun da takipçisi olacağız. Kararı bekliyoruz. “