Başbakan Üstel, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ni kabul etti

Başbakan Ünal Üstel, Güzelyurt Hastanesi için ilerleyen günlerde ihaleye çıkılacağını, Girne’nin yıl sonu yeni hastanesine kavuşacağını, Lapta ve Değirmenlik halkı için yeni sağlık ocağı yapılacağını kaydetti.

Hükümet olarak sağlığa önem verdiklerinin altını çizen Başbakan Üstel, sağlık merkezleri için gerekli çalışmaların yapıldığını belirtti.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Üstel, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail ile Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Başbakanlık Şeref Salonu’nda yer alan kabulde, Başbakan Üstel’e, Başbakanlık Müsteşarı Berhan Ongan ile Başbakanlık Özel Kalem Müdürü İlgen Bağcıer de eşlik etti.

-Üstel: “Hükümet olarak sağlığa önem veriyoruz”

Başbakan Üstel kabulde yaptığı konuşmada, Kanser Hastalarına Yardım Derneği heyetini görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İnsan sağlığı konusunun hükümetin önem verdiği konuların başında geldiğine vurgu yapan Başbakan Üstel, kanser denildiği zaman durup bir düşünülmesi ve bu hastalığı yaşayan insanların bir adım ileriye götürülmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti. Üstel, “Bizler hükümet olarak insanlarımızın bir an önce şifa bulmaları açısından elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz” dedi.

Hükümet olarak gereken gayreti göstermeye çalışırken, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin gösterdiği eforun görmezden gelinemeyeceğini vurgulayan Üstel, Derneğin, kurulduğu günden itibaren hükümetlerle iş birliği içerisinde çalışmalar yaptığını kaydederek, Derneği emeklerinden dolayı tebrik etti.

Ülkedeki kanser hastası sayısının fazla olduğuna dikkat çeken Başbakan Üstel, “Ülkemizdeki kanser hasta sayısının yüzdeliği maalesef fazladır. Kanser hastalığı vakalarının neden bu boyuta geldiğini sorgulamamız gerekmektedir” şeklinde konuştu.

-“Hastalarımızın gerek duyduğu ilaçları temin etmeye devam edeceğiz”

Özellikle pandemi süreci ve sonrasında yaşanan ekonomik süreç, ardından Rusya - Ukrayna savaşı, şimdi de altı aydır devam eden İsrail-Filistin savaşından kaynaklı ilaca erişimde zaman zaman zorluklar yaşandığını dile getiren Üstel, şunları kaydetti:

“Yaşanan bu zorlukları anavatan Türkiye Cumhuriyeti sayesinde ve birlikte kurduğumuz üst düzey ilişkiler nedeniyle fazla zaman kaybetmeden çözebildik. Bundan sonraki süreçte de planlı ve programlı şekilde hastalarımızın gerek duyduğu ilaçları temin etmeye devam edecek ve Onkoloji Hastanesinde yaşanan tüm sorunları gidererek, çözüm bulacağız.”

Ülkeye yeni sağlık merkezlerinin yapılacağını ifade eden Başbakan Üstel, “Güzelyurt Hastanemiz için önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılacak, Girne yıl sonu yeni hastanesine kavuşacak, Lapta ve Değirmenlik halkı için yeni sağlık ocağı yapılacaktır” dedi.

Başbakan Üstel, sağlık merkezleri için gerekli çalışmaların yapıldığını, anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle bunları en kısa zamanda hayata geçirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

-Kocaismail: “KHYD’nin yıllardır yaşadığı ve çözüme kavuşmayan birçok sorununu çözüme kavuşturan Başbakan Üstel’e teşekkür ederiz”

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail de, “Başbakanımız Ünal Üstel’in sıkıntılarımızı dinlemek için biz talep etmeden Derneğimize randevu vermesi, bizler için o kadar anlamlıydı ki hakikaten sevildiğimizi ve yanımızda olunduğunu hissettirdi ve bizlere güç kattı” dedi.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin yıllardır yaşadığı ve çözüme kavuşmayan birçok sorununu çözüme kavuşturan Başbakan Ünal Üstel’e teşekkür eden Kocaismail, şunları belirtti:

“Özellikle pandemi sürecinde ve deprem sonrasındaki dönemde Dernek olarak ödemelerin altından kalkmakta zorluk yaşadık. Fakat hükümetimizin sağladığı destekle bu zor durumun altından kalkabildik. Başbakanımız Üstel verdiği sözü yerine getiren bir siyasetçidir. Bu vesileyle tekrardan kendisine derneğimize verdiği tüm desteklerden dolayı teşekkür ederim.”