“Enerji alanında ülkemizin tarihinde eşi benzeri görülmemiş yatırımlara imza attık. KKTC’yi bir yeşil enerji üssüne dönüştüreceğiz”

"Rum tarafı , Kıbrıs Türk halkına açık, organize, sistematik ve çok katmanlı bir biçimde, ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi bir saldırı başlattı...Ortak bir vicdan ve dille kınamalıyız"

Başbakan Ünal Üstel, hükümetin üç yılını doldurduğunu söyleyerek, “Bu üç yıl, bir iradenin, bir kararlılığın ve bir vizyonun göstergesidir” dedi.

Üstel, bu üç yılın, istikrarlı hükümetlerin neler başardığını, yarım kalan projelerin nasıl tamamlandığını, irade varsa reformların nasıl hayata geçtiğini gösterdiğini belirtti.

Projelere de değinen Başbakan Üstel, enerjiyi sadece bir altyapı yatırımı değil ülkenin geleceğini şekillendiren stratejik bir olay ve kalkınmanın teminatı olarak gördüklerini söyleyerek, “Enerji alanında ülkemizin tarihinde eşi benzeri görülmemiş yatırımlara imza attık. Bazıları KIB-TEK’e ‘yatırım yapılmıyor’ diyor. Biz KIB-TEK’e 110 milyon dolarlık yatırım yaptık.” dedi.

Kablo ile elektrik getirilmesi fizibilite projesine imza attıklarını dile getiren Üstel, “Çok yakında yapımına başlanacak bu hatla, yalnızca enerji arzını güvence altına almakla kalmayacağız. KKTC’yi bir yeşil enerji üssüne dönüştüreceğiz” diye konuştu.

Bölgesel barışın önündeki en büyük engellerden birinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin izlediği yıkıcı politikalar olduğunu söyleyen Üstel, Rum tarafının, Kıbrıs Türk halkına açık, organize, sistematik ve çok katmanlı bir biçimde, ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi bir saldırı başlattığını belirtti.

Üstel, “Bu konu, iç politika malzemesi yapılamayacak kadar ciddi bir meseledir. Bu ülkede yaşayan herkesin bu saldırıyı ortak bir vicdanla ve dille kınaması gerekir.” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, hükümetin üç yıl içinde KKTC’ye kazandırdığı icraatları paylaştığı “Halka Hizmet Yolunda Üç Yıl” başlıklı basın toplantısında konuşma yaptı.

Yeni Meclis Binası Konferans Salonu’ndaki toplantıya Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bakanlar, bazı milletvekilleri, bürokratlar katıldı.

Toplantı sonrasında gazetecilerin soruları Başbakan ve ilgili bakanlar tarafından yanıtlandı ve ardından resepsiyona geçildi.

-“ Üç yıl boyunca yalnızca bugünü düşünmedik, geleceği de inşa ettik”

Hükümetin Mayıs 2022’de küresel krizlerin gölgesinde, ekonomik dalgalanmaların ortasında, savaşların kıyısında, pandeminin etkileri altında kurulduğunu dile getiren Üstel, “Ama kararlaydık: Yılmadık, durmadık, geriye bakmadık, çalıştık ve cesaretle yolumuza devam ettik. Üç yıl boyunca yalnızca bugünü düşünmedik, geleceği de inşa ettik.” dedi.

Kıbrıs Türk halkının hayalini kurduğu projeleri başlattıklarını, yarım kalanları tamamladıklarını, imkansız denilenleri mümkün kıldıklarını, unutulanları hatırladıklarını ve ihmal edilenleri gündeme aldıklarını söyleyen Üstel, “Biz bu üç yılda; Bir vizyonu programa, pek çok hayali de gerçeğe dönüştürdük.” diye konuştu.

-“ Çalışanı destekledik. Alım gücünü koruduk”

Bir ülke için ekonominin her şey olduğuna işaret eden Üstel, hükümetin son derece olumsuz ekonomik koşullarda kurulmasına rağmen tüm sorumluluklarını yerine getirdiğini kaydetti.

Üstel, “ Önce refah dedik, alım gücü dedik, hayat pahalılığıyla mücadele dedik. Gereken her adımı attık” diyerek, “2022 yılı Ocak ayında brüt asgari ücret 7 bin TL idi. 2025 yılı Ocak ayında brüt asgari ücret 43 bin 469 TL’ye yükseldi. Bu artış, 3 yılda yüzde 521’lik bir artışı gösteriyor” dedi.

Euro bazında asgari ücreti tarihin en yüksek seviyelerine taşıdıklarını söyleyen Üstel, “Bugün Avrupa Birliği ülkeleri ortalamasının üzerinde bir asgari ücrete sahibiz. Hatta Güney Kıbrıs’tan da yüksek bir asgari ücrete sahibiz. Bu artış sadece asgari ücretle sınırlı kalmadı. Ortalama kamu maaşlarında da aynı düzeyde bir iyileşme sağladık. Çalışanı destekledik. Alım gücünü koruduk.” ifadelerini kullandı.

-“ Tarihe geçecek İktisadi ve Mali İş Birliği Antlaşmaları imzaladık”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin, yalnızca diplomatik ve mali çerçeve ile sınırlı olmadığını dile getiren Üstel, “Bu ilişkiler sadece finansal değil, aynı zamanda yaşamsaldır. Bu bağ; ortak tarih, kültür, inanç ve kader birliğine dayanan, tek millet, iki devlet anlayışına dayalı sarsılmaz bir gönül bağıdır.” dedi.

Hükümetin bu dönemde söz konusu ilişkileri daha da ileriye taşıdığını, tüm alanlardaki iş birliğini güçlendirdiğini söyleyen Üstel, “Bu çerçevede, son üç yılda Anavatan Türkiye ile tarihe geçecek İktisadi ve Mali İş Birliği Antlaşmaları imzaladık. Bu antlaşmaları yalnızca imzalamakla kalmadık, aynı zamanda hayata geçirdik, halka dokunduk, sorunlara çözüm ürettik.” ifadelerini kullandı.

2025 yılında 21 milyar TL olmak üzere imzalanan üç ayrı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü ile toplamda 46 milyar 400 milyon TL’lik rekor bir kaynak yarattıklarını belirten Üstel, özellikle son imzalanan iktisadi ve mali iş birliği antlaşmasının 26 yıl aradan sonra hükümet tarafından hazırlanan KKTC 5 yıllık kalkınma planına uygun olarak halkın ihtiyaçlarına dokunan projelere göre hazırladıklarını kaydetti.

Üstel, son 3 yılda, Türkiye ile kurulan güvene dayalı iş birliğinin KKTC’de devletin gücünü halka ulaştıran, refahı büyüten, hizmeti yaygınlaştıran bir kalkınma modeline dönüştüğünü ifade etti.

-“23 okul açıldı”

Başbakan Üstel, projelere de değinerek, son dönemde 23 yeni okul açıldığını, ek olarak 12 yeni okul projesini başlattıklarını belirtti.

“Rekor sayıda hastane projesini bu dönemde eş zamanlı olarak ilerletiyoruz.” diyen Üstel, Yerel Yönetimler Reformu’nu hayata geçirdiklerini, tarihte ilk kez, yuva kuracak gençlere yönelik İlk Evim Kredisi uygulamasını başlattıklarını, 30 yıl aradan sonra, sosyal konut projelerini yeniden hayata geçirdiklerini söyledi.

Başbakan Üstel, 26 yıl aradan sonra, KKTC Beş Yıllık Kalkınma Planını hazırladıklarını belirterek, 20 yılı aşkın süreden sonra, kamuya engelli istihdamı gerçekleştirdiklerini, Deprem Denetim Komitesi’ni kurduklarını, Afetlere Karşı Mücadele Komitesi’ni oluşturduklarını belirtti.

Kablo ile elektrik getirilmesi fizibilite projesine imza attıklarını dile getiren Üstel, 10 yılı aşkın süreden sonra Yeni Ercan havalimanını açtıklarını vurguladı.

-“Üç yılda 166 yasa”

“Demokratik bir sistemin kalbi Meclis’tir. Bir hükümetin reform iradesi ve icraat kapasitesi, yalnızca sahadaki projeleriyle değil, yasama organındaki etkinliğiyle ölçülür” diyen Üstel, bu anlayışla, Meclisi çalıştırdıklarını, yasaları çıkardıklarını, reformları yasalaştırdıklarını kaydetti.

Üstel, “Üç yıllık görev süremizde toplam 166 yasayı Meclis'ten geçirerek, önemli bir yasama performansına imza attık. Bu veriler; sadece hükümetimizin icra kabiliyetini değil, aynı zamanda Meclis'in çalışkanlığını, yasama faaliyetlerindeki etkinliğimizi ve reform sürecindeki kararlılığımızı da açıkça ortaya koymaktadır.” ifadelerini kullandı.

İhtiyaç duyulan sektörlere kredi desteği de sağladıklarına işaret eden Üstel, son 3 yılda her kesime, ekonomik direnci artıran yaklaşık 1 milyar 900 milyon Türk Liralık kredi desteği sağladıklarını belirtti.

Başbakan Üstel, tarihte ilk kez başlatılan 1 milyar 580 milyonluk İlk Evim Kredi Paketleri ile toplam 924 genç aileyi uygun fiyatlarla yuva sahibi yaptıklarını kaydetti.

-“Enerji ülkenin geleceğini şekillendiren stratejik bir olay”

Başbakan Üstel, enerjiyi sadece bir altyapı yatırımı değil ülkenin geleceğini şekillendiren stratejik bir olay ve kalkınmanın teminatı olarak gördüklerini dile getirerek, “Son 3 yılda, enerji alanında ülkemizin tarihinde eşi benzeri görülmemiş yatırımlara imza attık. Bazıları KIB-TEK’e ‘yatırım yapılmıyor’ diyor. Biz KIB-TEK’e 110 milyon dolarlık yatırım yaptık.” dedi.

Üstel, KIB-TEK’e yapılan yatırım ile üretimden dağıtıma, yakıttan iletime kadar her aşamada köklü bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Türkiye’den KKTC’ye denizaltı elektrik bağlantısı için ilk imzaları attıklarını dile getiren Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte imza koydukları protokolle KKTC ile Anavatan Türkiye arasında çift yönlü çalışacak denizaltı elektrik bağlantısı için fizibilite çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Başbakan Üstel, “Çok yakında yapımına başlanacak bu hatla, yalnızca enerji arzını güvence altına almakla kalmayacağız; KKTC’yi bir yeşil enerji üssüne dönüştüreceğiz” dedi.

E-Devlet sistemini 2026 yılında devreye sokmaya hazırlandıklarını, KKTC’de ilk kez Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezini kurduklarını anlatan Üstel, Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi’nin temelinin 2025’te atılacağını, Girne Yeni Devlet Hastanesi’nin bu yıl hizmete açılacağını kaydetti.

Kıbrıs konusuna da değinen Üstel, “ Çözüm vizyonumuz; egemen eşitliğimizin ve eşit uluslararası statümüzün tanındığı, iki devletin iş birliğine dayalı, iki devletli çözüm vizyonudur.” dedi.

Üstel, bu vizyonun hayata geçmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile hükümetin tam bir uyum ve ortak duruş sergilediğini ifade etti.

Bölgesel barışın önündeki en büyük engellerden birinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin izlediği yıkıcı politikalar olduğunu söyleyen Üstel, Rum tarafının, Kıbrıs Türk halkına karşı yalnızca diplomatik engeller koymakla kalmadığını, açık, organize, sistematik ve çok katmanlı bir biçimde, ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi bir saldırı başlattığını belirtti.

Üstel, “Bu konu, iç politika malzemesi yapılamayacak kadar ciddi bir meseledir. Bu ülkede yaşayan herkesin bu saldırıyı ortak bir vicdanla ve dille kınaması gerekir.” dedi.

Kıbrıs Türk halkının artık sadece ambargolarla değil; siyasi şantajlarla, ekonomik sabotajlarla ve insanlık dışı diplomatik kuşatmalarla karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Üstel, “Bu tutum içerisine giren Rum tarafının sözde çözüm çağrıları, dünya kamuoyunu aldatmaya yöneliktir. Bu tutum barışa değil çatışmaya, kardeşliğe değil düşmanlığa, insanlığa değil insafsızlığa dönüşmüştür” diye konuştu.

Üstel, şöyle devam etti:

“Uluslararası topluma çağrımız nettir: Kıbrıs Türk halkının yıllardır süren izolasyonunun kaldırılması bir lütuf değil, hak iadesidir. Ve herkes bilmelidir ki: Rum Yönetimi’nin dilinde barış olsa da görülüyor ki aklında savaş vardır. Kıbrıs Türk halkı, bu haksızlığa dün olduğu gibi bugün de boyun eğmeyecektir. Uluslararası toplum gerçekten adada kalıcı bir çözüm istiyorsa, Rum Yönetimi’ni durdurmalıdır. Biz tüm yatırımcılarımızı, tüm vatandaşlarımızı korumaya kollamaya ve her koşulda yanlarında durmaya devam edeceğiz.”

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