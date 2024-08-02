Üstel: “Bölgenin gelişmesi için Belediye ile birlikte çalışmalarımız devam etmektedir”

Beyarmudu Belediyesi’nin beş yıl aradan sonra 10’uncusunu düzenlediği Patates Kültür Sanat Festivali ve 7’nci Beyarmudu Halk Dansları Festivali’nin açılışı yapıldı.

Yerli grupların sahne aldığı gece, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Açılış gecesinde ilk konuşmayı yapan Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, 25 Aralık’ta aday olurken bölge halkının hak ettiğini almasını amaçladıklarını ve bugün gelinen noktada birçok köyde pek çok projeye imza attıklarını söyledi ve bu süreçte kendilerine destek olan hükümet yetkililerine teşekkür etti. Festivalin pandemi nedeniyle beş yıl aradan sonra yeniden yapılabildiğini söyleyen Bebek, tüm destek verenlere teşekkürlerini sundu ve festival kapsamında ülkede olan yabancı halk dansları ekibini ağırlamaktan da büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

- Üstel: “Beyarmudu Sınır Kapısı’nın geçişlerinin daha rahat olması için çalışmalarımız sürüyor”

Festivalin açılışına Başbakan Ünal Üstel de katıldı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Üstel, burada yaptığı konuşmada, simge ürün patatesin adını alan festivalin bölgenin tanıtımına büyük katkısı olacağına inandığını söyledi.

Üstel, “Beyarmudu bölgesi; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ayrı bir yeri, değeri ve güzelliği olan bir beldedir. Bölgenin gelişmesi için Belediye ile birlikte çalışmalarımız devam etmektedir.” dedi.

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek’in de desteğiyle Beyarmudu Sağlık Ocağı’nın halka kazandırıldığını kaydeden Üstel, şunları söyledi:

“Hükümetimiz ve Beyarmudu Belediyemiz iş birliği içerinde çalışarak birçok projeyi hayata geçirmiştir. Hem ülke ekonomisi hem de bölge için çok önemli olan Beyarmudu Sınır Kapısı’nda geçişlerin daha rahat olabilmesi için bir süredir altyapı çalışmalarımız sürüyor. Kısa zamanda tamamlanacak ve daha efektif bir şekilde sınır kapısında geçişler sağlanacak.”

Konuşmaların ardından ekipler gösterilerini sundu.