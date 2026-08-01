Başbakan Ünal Üstel, 5 yaş üzeri araç ithalatına ilişkin düzenlemenin yalnızca galerilerde bekleyen araç stoklarının eritilmesine yönelik geçici bir uygulama olduğunu vurgulayarak, yeni bir af düzenlemesinin gündemde olmadığını kaydetti.

Kamuoyunda zaman zaman gerçeği yansıtmayan iddiaların ortaya atıldığını belirten Üstel, vatandaşların bu söylentilere güvenerek yatırım yapmaması gerektiğini söyledi.

Başbakan Üstel, hükümetin sektörün ihtiyaçlarını dikkate alarak hareket ettiğini ifade etti.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Başbakan Üstel, Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği (MASİB) Başkanı Barış Yuca ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Görüşmede, motorlu araç sektörünün yaşadığı sorunlar, beklentileri ve çözüm önerileri ele alındı.

Kabulde konuşan Başbakan Üstel, hükümet olarak göreve geldikleri günden bu yana hem çalışanları hem de serbest çalışan kesimleri desteklemek amacıyla birçok yasal düzenlemeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

-Sektörlerin ayakta kalabilmesi için temaslar sürüyor

Pandemi sonrasında dünyadaki ekonomik dengelerin ciddi şekilde sarsıldığını ifade eden Üstel, Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-Filistin çatışması ve son olarak İran ile ABD arasında yaşanan gerilimin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediğini söyledi.

Bu süreçte hükümetin sektör temsilcileriyle düzenli olarak bir araya geldiğini belirten Üstel, sektörlerin ayakta kalabilmesi için yaşanan sorunların değerlendirildiğini, temasların devam ettiğini ve çözüm üretildiğini kaydetti.

-Galericilerle ilgili yasal düzenlemenin yeni dönemde hayata geçirilmesi hedefleniyor

Uzun yıllardır beklenen galericilerle ilgili yasal düzenlemenin Cumhuriyet Meclisi gündeminde bulunduğunu belirten Üstel, sektör temsilcileriyle hazırlanan yasa tasarısının yeni yasama döneminde yasalaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Üstel, düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle sektörün belirli kurallar çerçevesinde faaliyet göstereceğini, bunun hem galericilerin daha rahat çalışmasını hem de vatandaşların daha kaliteli hizmet almasını sağlayacağını ifade etti.

-Yuca

MASİB Başkanı Barış Yuca ise, sektörün en önemli gündem maddesinin 5 yaş üzeri araçlarla ilgili belirsizlik olduğunu belirtti.

Kasım ayından bu yana Başbakan Ünal Üstel'den aldıkları bilgiler doğrultusunda affın uzatılmayacağını sektörle paylaştıklarını ifade eden Yuca, buna rağmen bazı kişilerin yeni bir af beklentisiyle araç getirmeye devam ettiğini söyledi.

Yuca, konunun Başbakan tarafından net bir şekilde açıklığa kavuşturulmasının yanlış anlaşılmaların önüne geçeceğini ve sektörün sağlıklı şekilde yoluna devam etmesine katkı sağlayacağını ifade etti, Başbakan Üstel'e teşekkür etti.