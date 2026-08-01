Gazimağusa'da dün bıçakla kendini yaralayan ardından yoldan geçen araçların önünü kesip çevreye rahatsızlık veren 42 yaşındaki H.C. tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, H.C.(E), Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu ve korkutmak maksadıyla taşıdığı bıçağı kendi göğsüne birkaç kez sapladıktan sonra, bağırıp çağırarak yoldan geçen araçların önünü kesti, çevreye rahatsızlık verdi ve bıçağı gelişi güzel sağa sola salladı.

Meseleyle ilgili tutuklanan şahıs, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde kaldırılarak tedavi altına alındı.

- Şüpheli hareketleri ele verdi

Gaziveren’de polis tarafından şüpheli olarak görülen P.O’nun (E-29) yapılan muhaceret kontrolünde, ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edildi.

Meseleyle ilgili tutuklanan şahsın, Yedidalga’da bir şahsa ait evin penceresini açarak içerisinde cürüm işlemek kastıyla eve girdiği de belirlendi.

- İkamet izinsiz 20 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 20 kişi tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.