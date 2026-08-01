Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 430 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı, 35 araç ise trafikten men edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, trafik ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu 2 bin 671 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kontrollerde rapor edilen trafik suçları şöyle:

“196’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 25’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 16’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 14’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 10’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 8’i muayenesiz araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmak, 3’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak, 1’i elektrikli scooterin kullanım kurallarına uymamak ve 149’u diğer trafik suçları.”