5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin, milli direniş ruhunun ve Anavatan Türkiye ile kopmaz bağlarının en anlamlı sembollerinden biri olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nın büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandığını söyledi.

5. Cumhurbaşkanı Tatar 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının, tarih boyunca maruz kaldığı tüm baskılara, saldırılara, ambargolara ve haksızlıklara rağmen milli birlik ve beraberliğinden asla taviz vermediğini, vatanına ve devletine sahip çıktığını söyledi.

Türk Mukavemet Teşkilatı’nın fedakâr mücahitlerinin, canlarını ortaya koyarak halkın geleceğini güvence altına aldığını vurgulayan Tatar, “Onların destansı mücadelesi bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına giden yolun en önemli kilometre taşlarından biri olmuştur.” dedi.

Ersin Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün; 1571 yılında Kıbrıs’ın Osmanlı Devleti tarafından fethinin, 1958 yılında Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşunun ve 1976 yılında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşunun yıl dönümlerini aynı anda idrak ediyoruz. Bu üç tarihi dönüm noktası, Kıbrıs Türk halkının bu topraklardaki köklü varlığının, özgürlük iradesinin ve güvenlik anlayışının birbirini tamamlayan temel taşlarıdır.

Bugün de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımız, Türk Silahlı Kuvvetleri ile omuz omuza, devletimizin güvenliği ve halkımızın huzuru için aynı kararlılıkla görev yapmaktadır. Güçlü savunma yapımız, Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü ile birlikte, Kıbrıs Türk halkının geleceğinin en önemli teminatıdır.”

Kıbrıs’ta artık yeni bir dönem yaşandığına işaret eden Tatar mesajında, “Egemen eşitliğimizin ve eşit uluslararası statümüzün kabul edilmediği hiçbir müzakere sürecinin başarıya ulaşması mümkün değildir. Geçmişte defalarca denenmiş ve sonuç vermemiş federasyon modeli tükenmiştir. Bundan sonraki süreç, adadaki mevcut gerçekler temelinde, iki devletin iş birliğine dayalı bir anlayışla şekillenmelidir.” dedi.

Kıbrıs Türk halkının kendi devletini kurduğunu, kurumlarını güçlendirdiğini ve geleceğine sahip çıktığını vurgulayan Ersin Tatar, mesajında şunları kaydetti:

“Hiç kimse bizden devletimizden, egemenlik haklarımızdan ve Anavatan Türkiye ile olan sarsılmaz bağlarımızdan vazgeçmemizi bekleyemez.

Bu anlamlı günde, başta aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; kahraman mücahitlerimize, gazilerimize ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızın tüm mensuplarına şükranlarımı sunuyorum.

Bu vesileyle Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne ve her koşulda Kıbrıs Türk halkının yanında olan aziz Türk milletine teşekkür ediyor; birlik ve beraberliğimizi sonsuza kadar koruyacağımıza olan inancımı bir kez daha vurguluyorum.

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlu olsun.”