sürdüren bir Kıbrıslı Rum kadının aracının bombalı saldırının hedefi olduğu kaydedildi.

Kimliği bilinmeyen kişiler tarafından evin önünde park halinde bulunan aracın altına yerleştirilen patlayıcı mekanizmanın infilak etmesi sonucu araçta hasar meydana geldiğini yazan Fileleftheros, polisin olayla ilgili araştırmasının sürdüğünü ekledi.

- Büfeden 20 Euro çalan kişiye 3 yıl hapis cezası

Öte yandan gazete başka bir haberinde ise, Strovolo’da uyuşturucu tesiri altındayken bir büfeden 20 Euro çalan, diğer üç denemesinde ise bir şey çalamayan 28 yaşındaki şahsın 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığını yazdı.

Gazete şahsın aleyhinde bulunan, üç soygun girişimi, bir soygun ve saldırı amaçlı silah bulundurmakla ilgili beş suçlamayı kabul ettiğini de ekledi.