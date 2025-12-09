Güney Kıbrıs’ta Strovolo bölgesinde darbeci komandolar için anıt inşa edilmesine bazı siyasi partiler ve örgütler tepki gösterdi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, açıklamasında anıtın inşa edilmesinin demokrasiye ve tarihe karşı küstah bir meydan okuma olduğunu dile getiren AKEL, anıtın açılışının yapılması için 7 Aralık Demokratik Direnişçileri anma gününün tercih edilmesinin bu provokasyonun bilinçli yapıldığını gösterdiğini ifade etti.

EDEK partisi ise açıklamasında gerek anıtın inşa edilmesi gerekse açılışının yapılması için demokratik direnişçiler gününün seçilmesinin, darbe karşısında direniş gösterenlerin anısına yönelik bir kışkırtma ve saygısızlık teşkil ettiğini belirtti.

EDEK açıklamasında, partinin Strovolo belediye konseyindeki grubunun anıt için inşaat izni verilmesine ret oyu verdiğini de kaydetti.

DİPA partisi de anıtın inşa edilmesine tepki gösterirken, demokrasiyi savunan kurbanlarla bunun devrilmesine katkıda bulunanların aynı şekilde onore edilmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

“Tüm Kıbrıs Demokratik Direnişçiler Derneği” de açıklamasında anıtın hemen kaldırılmasını talep etti.