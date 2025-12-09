Limasol’da dün sabaha yakın Rus iş insanına ait üç lüks aracın kundaklandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Limasol’da faaliyet gösteren Rus iş insanına ait üç lüks aracın, açık alanda park halindeyken kundaklandığını yazdılar.

Habere göre kundaklama sonucu araçlarda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gazete haberinde 26 Ekim’de, cinayete kurban giden Stavros Dimosthenus’un yakın çalışma arkadaşına ait 1 buçuk milyon euro değerinde 4 aracının kundaklandığına dikkati çekti ve kundaklama olayının bununla alakalı olabileceği ihtimali üzerinde de durulduğunu belirtti.