Kıbrıs Türk Kamu, Ulaştırma, Haberleşme, Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Başkanı Hakan Üredi, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası’ndaki düzenlemenin ifade özgürlüğünü hedef aldığını savunarak, “Özgür basının yanındayız” dedi. Üredi, mücadele süresince basın emekçileriyle dayanışma içinde olacaklarını bildirdi.

Üredi yaptığı yazılı açıklamada, düzenlemenin ifade özgürlüğüne ve kamuoyunun haber alma hakkına müdahale olduğunu ileri sürerek, tüm itirazlara ve meslek örgütlerinin uyarılarına rağmen yasalaştırılan maddenin, demokratik toplumun temel unsurlarından biri olan özgür basını "doğrudan hedef aldığını" savundu.

Hükümet tarafından yapılan düzenlemenin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarıyla çeliştiğini öne süren Üredi, kamuoyunu ilgilendiren davalarda, özellikle tanınmış kişilerin yargı süreçlerinin haberleştirilmesinin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirtti.

“Yeni düzenlemeyle gazetecilerin yalnızca görevlerini yaptıkları için hapis ve para cezası tehdidiyle karşı karşıya bırakıldığını” görüşünü belirten Üredi, kamuoyunda bilinirliği olan kişilere ilişkin davalarda isim ve fotoğraf kullanımının suç sayılmasının masumiyet karinesinin korunması değil, "istismarı" olduğunu iddia etti.

Özellikle yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının gündemde olduğu bir dönemde böyle bir düzenlemenin hayata geçirilmesinin tesadüf olmadığını savunan Üredi, amacın gerçeğin görünürlüğünü azaltma ve kamuoyunu karanlıkta bırakma girişimi olduğunu ileri sürdü. Üredi, gazeteciliğin denetleme ve bilgilendirme işlevinin baskı altına alınmak istendiğini savundu.