Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasa Tasarısı’nın Meclis’ten geçirilmesiyle uygulamaya girecek düzenlemelerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Atan yaptığı yazılı açıklamada, “Masumiyet karinesi.” gerekçesiyle yapıldığı öne sürülen değişikliklerin, gerçekte ifade özgürlüğünü ve halkın haber alma hakkını sınırlandıran bir içerik taşıdığını savundu.

Atan, Ulusal Birlik Partisi-Demortak Parti-Yeniden Doğuş Partisi hükümeti tarafından yasalaştırılan düzenlemenin, özgür basın üzerinde ciddi bir baskı unsuru oluşturduğunu da ileri sürdü.

Söz konusu düzenlemenin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarıyla da açık biçimde çeliştiği görüşünü dile getiren Atan, demokratik ülkelerde kamuoyunu ilgilendiren yargı süreçlerinin haberleştirilmesinin basının temel görevleri arasında yer aldığını ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirildiğini kaydetti.

Atan, “Bu düzenleme ile gazetecilik faaliyetlerinin cezai yaptırımlara konu edilmesi, basın emekçilerinin görevlerini yerine getirirken baskı altında kalmasına neden olacaktır. Kamu yararını ilgilendiren konularda haber yapılmasının suç sayılması kabul edilemez bir durumdur. Özgür basının susturulmasına, toplumun haber alma hakkının kısıtlanmasına ve gazetecilerin baskı altına alınmasına karşı olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz.” dedi.