KKTC’de son bir haftada 50 trafik kazası meydana geldiği, kazalarda 21 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kazaların 15'i yaralanma, 35'i hasarla sonuçlandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (18) , dikkatsiz sürüş yapmak (13), kavşakta durmamak (9), yakın takip (7) ve diğer etkenler (3) olarak yer aldı.

Kazalar sonucu toplam hasar miktarı 2 milyon 742 bin TL olurken, kazaların ilçelere göre dağılımı Girne 14, Lefkoşa 13, Gazimağusa 12, İskele 6 ve Güzelyurt 5 olarak belirtildi.

Polis açıklamasına göre, aynı süre zarfında 2 bin 589 trafik suçu rapor edildi.

Rapor edilen trafik suçları; sürat (991), tehlikeli sürüş (18), dikkatsiz sürüş (36), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma (193), sürüş ehliyetsiz araç kullanma (13), alkollü içki tesiri altında araç kullanma (36), muayenesiz araç kullanmak (83), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanma (68), sürüş esnasında cep telefonu kullanma (37), emniyet kemeri takmadan araç kullanma (85), trafik levha ve işaretlerine uymama (169), trafik ışıklarına uymama (6), yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanma (11), özel eşya taşıma "B" işletme izinsiz araç kullanma (2), aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırma (31), koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanma (9), ışık kurallarına uymama veya yetersiz ışıkla araç kullanma (24) ve 777 muhtelif trafik suçu olarak açıklandı.

Aynı dönemde, 209 araç trafikten men edilirken ve 10 sürücü tutuklandı.