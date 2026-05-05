Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası’nı eleştirdi. Serdaroğlu, yasanın “masumiyet karinesi” ilkesinin korunması gerekçesiyle geçirildiğini fakat, içerik ve uygulanma biçimi itibarıyla ifade özgürlüğü ile halkın haber alma hakkına doğrudan ve ciddi bir müdahale niteliği taşıdığını kaydetti.

Özellikle kamu görevi yürüten kişiler veya toplumda tanınmış şahıslar hakkında yürütülen yargı süreçlerinde bilgi verilmesinin, basının temel görevleri arasında yer aldığını hatırlatan Serdaroğlu, yürürlüğe giren yasanın, gazetecilik faaliyetlerinin suç kapsamına alınmasına yol açabilecek bir zemin oluşturduğunu ve basın emekçilerini ağır cezai yaptırımlar ile karşı karşıya bıraktığını savundu.

Serdaroğlu yazılı açıklamasında, görevini kamu yararı doğrultusunda yerine getiren gazetecilerin yalnızca haber yaptıkları gerekçesiyle hapis veya para cezası tehdidi altında bırakılmasının, demokratik hukuk devleti ilkeleri ile bağdaşmadığını aktardı.

Serdaroğlu, hükümetin son dönemde yapmaya çalıştığı ekonomik ve sosyal düzenlemeler hakkında da eleştirilerde bulundu.

Serdaroğlu şöyle devam etti:

“Bu noktada kamuoyu adına sormak gerekmektedir: Bu düzenlemelerin arkasındaki temel gerekçe nedir? Toplumun haber alma hakkını sınırlama yönündeki bu yaklaşımın nedeni hangi endişelere dayanmaktadır?

Basın emekçilerinin susturulmasına, gazetecilerin mesleki faaliyetlerini özgürce yerine getirmelerinin engellenmesine ve toplumun bilgiye erişim hakkının kısıtlanmasına yönelik her türlü girişime karşı olduğumu açıkça ifade ediyorum. Bu düzenleme, gerçeğin görünürlüğünü azaltma ve kamuoyunu eksik ya da yönlendirilmiş bilgiye mahkûm etme riskini taşımaktadır."

Gazeteciliğin temel işlevi olan denetleme, sorgulama ve kamuoyunu bilgilendirme görevinin bu tür yasal düzenlemeler ile baskı altına alınmaması gerektiğine işaret eden Serdaroğlu, bunun aksinin ise demokratik toplum yapısının temel dinamiklerini zayıflatacağı görüşünü dile getirdi.

Serdaroğlu, "Hür-İş Federasyonu ve Kamu-İş olarak, özgür basının yanında olduğumuzu, basın emekçilerinin mesleki faaliyetlerini koruma yönündeki tüm demokratik mücadelelerde dayanışma içinde olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz.” dedi.