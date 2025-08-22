Rum basınında bugün yer alan bir habere göre, Güney Kıbrıs’taki Eğitim Bakanlığı öğrencilerin, KKTC toprakları ve Kıbrıs sorununa ilgililerinin ve bunlarla ilgili bilgilerinin azaldığı tespit etti.

Bu sebeplerle Rum Eğitim Bakanlığının “biliyorum, unutmuyorum ve talep ediyorum” sloganı ile içerdiği mesajlara yoğunlaşmaya karar verdiği yazan Fileleftheros gazetesi, sloganın her yıl okullarda vurgulanmaya devam ettiğine dikkati çekti.

Bu tespitlerin bakanlığın yeni eğitim yılının başlaması öncesinde okullara gönderdiği ilköğretim müdürlüğü genelgesinde yer aldığını kaydeden gazete, bakanlığın genelgede konuyla ilgili çeşitli direktifler verdiğini iletti.

Gazete genelgede Kıbrıs sorunuyla ilgili bilgi ve ilgi azalmasının, KKTC toprakları ve 1974 yazında yaşanan trajik olaylarla ilgili belleğin yok olmasının, okulları 2025-2026 eğitim yılında daha detaylı bir şekilde meşgul etmesi gerektiğinin ifade edildiğini ekledi.