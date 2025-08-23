Rum “Kara Parayla Mücadele ve Finansal Araştırma Birimi’nin” (MOKAS) cezai davalar ve uluslararası talepler çerçevesinde el koyduğu mal/mülklerin toplam değerinin yaklaşık 65 milyon euro’yu bulduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, MOKAS biriminin Rum Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunu cezai davalar çerçevesinde el koyduğu mal ve mülklerin değerinin 2024 yılında 8 buçuk milyon euro olduğunu yazdı.

Gazete, MOKAS’ın ayrıca, yabancı birimlerin talepleri doğrultusunda 54 milyon 700 bin euroluk taşımaz mal, nakit para ve eşyaya da el koyduğunu belirtirken 2027 yılından itibaren Güney Kıbrıs’taki futbol takımlarının ve vatandaşlık işlemi aracı kurumlarının da denetlenmeye başlanacağını aktardı.