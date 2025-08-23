Güney Kıbrıs’tan Filistin’e insani yardım programı “Amalthia” çerçevesinde gönderilen yardım gemisinin İsrail limanına demirleme izni alamadığı, liman açıklarında beklediği bildirildi.

Alithia gazetesi, salı günü Güney Kıbrıs’tan hareket eden “Henke” isimi yardım gemisinin İsrail makamlarından “Aşdod Limanı’na” yanaşma ve yükünü boşaltma iznini hala alamadığını yazdı.

Gazete, geminin Güney Kıbrıs, Malta devletleri ile ABD, Kuveyt ve İtalya merkezli yardım kuruluşlarından toplanan bin 200 ton insani yardım taşıdığını vurguladı.